Visite de la chapelle Saint-Job Chapelle Saint-Job Louvigné-de-Bais

Visite de la chapelle Saint-Job Chapelle Saint-Job Louvigné-de-Bais samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle Saint-Job 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Job Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres, de 8h30 à 18h.

Visites commentées de 14h à 17h de la chapelle Saint-Job et de son retable.

Chapelle Saint-Job 1a rue Anne de Bretagne 35680 Louvigné-de-Bais Louvigné-de-Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne La chapelle Saint-Job a été construite dans le grand cimetière de Louvigné-de-Bais en 1620 et bénie en 1624.

L’autel et le retable actuels ont été placés en 1671. Elle est inscrite au titre de monument historique depuis le 7 mars 1975.

Cette chapelle avait été restaurée et de nouveau bénite en 1874. La réfection de la toiture effectuée en 1978 a permis sa sauvegarde.

La chapelle abrite un retable maître-autel en pierre sculptée de belle facture. Ce retable monumental, également classé monument historique, date de 1671 (école lavalloise).

Au centre de l’autel se trouve une statue représentant le patriarche Job, personnage biblique qui vécut plus de 1 500 ans avant notre ère.

La chapelle a connu une période de rénovation entre 2022 et 2023.

Visites libres, de 8h30 à 18h.

Louvigné-de-Bais