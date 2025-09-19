Visite de la chapelle Saint-Joseph Chapelle Saint-Joseph Saint-Clément

Visite de la chapelle Saint-Joseph Chapelle Saint-Joseph Saint-Clément vendredi 19 septembre 2025.

Visite de la chapelle Saint-Joseph 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Joseph Saône-et-Loire

Inscription conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

La chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, a été construite en 1866 par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon. L’intérieur de la chapelle vous surprendra par son riche décor du XIXe siècle, créé par le peintre mâconnais Victor Bussière (1836-1905). Les membres de l’association Polysémie Contemporaine vous attendent nombreux et curieux pour ces visites particulières.

Chapelle Saint-Joseph 5 rue de la Paix, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Le Clos Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 67 04 79 15 https://apc71.weebly.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 04 79 15 »}] La chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, fut construite en 1866 par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon.

L’intérieur de la chapelle surprendra les visiteurs par son riche décor du XIXe siècle, créé par le peintre mâconnais Victor Bussière (1836-1905). l’accès à la chapelle s’effectue par l’école Jeanne-d’Arc.

La chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, a été construite en 1866 par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon. L’intérieur de la chapelle vous par…

© Ville de Mâcon