Visite de la chapelle Saint-Joseph-des-Champs Chapelle Saint-Joseph-des-Champs Roquemaure

Visite de la chapelle Saint-Joseph-des-Champs Chapelle Saint-Joseph-des-Champs Roquemaure samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle Saint-Joseph-des-Champs 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Joseph-des-Champs Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre de la chapelle Saint-Joseph des Champs

Profitez d’une visite libre pour découvrir la chapelle Saint-Joseph des Champs, un lieu paisible et chargé d’histoire, niché au cœur de la campagne.

Des panneaux explicatifs disposés sur le site retracent l’histoire de la chapelle, son architecture, ses usages au fil du temps, ainsi que son ancrage dans la mémoire locale.

Chapelle Saint-Joseph-des-Champs Chapelle Saint-Joseph, Route de Nîmes, Roquemaure Roquemaure 30150 Gard Occitanie 0621764524 https://www.roquemaure.fr/les-amis-de-la-chapelle-saint-joseph/ La chapelle Saint Joseph des Champs à été construite vers les XIIème et XIIIème siècles dans les champs qui entouraient la cité de Roquemaure.

Cette chapelle est un bien communal. En 1973, sous l’impulsion de Mlle Suzanne IMBERT, Reine du Félibrige de 1934 à 1941 fut créé l’association « Les Amis de la Chapelle Saint-Joseph-des-Champs et Monuments Historiques de Roquemaure », chargée de gérer le patrimoine et d’animer cet édifice religieux avec le concours de la Municipalité et de la Paroisse. Places de parking le long de la route de Nimes.

Visite libre de la chapelle Saint-Joseph des Champs

© Les amis de la Chapelle Saint-Joseph-des-Champs