Visite de la chapelle Saint Lambert Chapelle Saint Lambert Mas-Blanc-des-Alpilles

Visite de la chapelle Saint Lambert Chapelle Saint Lambert Mas-Blanc-des-Alpilles samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle Saint Lambert 20 et 21 septembre Chapelle Saint Lambert Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite dela chapelle Saint Lambert acompagnée par des bénévoles locaux.

Chapelle Saint Lambert 13103 Mas Blanc des Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490490798 https://masblancdesalpilles.fr/ Chapelle du Xème Siècle Parking au centre du village, accès piétonnier, à 5mn du parking

Visite dela chapelle Saint Lambert acompagnée par des bénévoles locaux.

Jean Louis Villermy