AGENDA · Arzano
Visite de la Chapelle Saint-Laurent, Chapelle Saint-Laurent, Arzano
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint-Laurent · Arzano
Informations pratiques
Visite de la Chapelle Saint-Laurent Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Laurent Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir la chapelle Saint-Laurent, édifice du XVIe siècle.
Chapelle Saint-Laurent Saint-Laurent 29300 Arzano Arzano 29300 Finistère Bretagne Venez découvrir la chapelle Saint-Laurent, édifice du XVIe siècle
Venez découvrir la chapelle Saint-Laurent, édifice du XVIe siècle.
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