Visite de la Chapelle Saint-Laurent, Chapelle Saint-Laurent, Arzano

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Saint-Laurent Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Laurent Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle Saint-Laurent, édifice du XVIe siècle.

Chapelle Saint-Laurent Saint-Laurent 29300 Arzano Arzano 29300 Finistère Bretagne Venez découvrir la chapelle Saint-Laurent, édifice du XVIe siècle

Venez découvrir la chapelle Saint-Laurent, édifice du XVIe siècle.

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