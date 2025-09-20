Visite de la chapelle Saint-Louis Chapelle Saint-Louis Freney

Visite de la chapelle Saint-Louis Samedi 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Louis Savoie

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

En visitent la chapelle st Louis, vous découvrirez la richesse de ce lieu par son histoire industrielle de la Praz en passent de Péchiney à Paul Héroult.

Chapelle Saint-Louis 73500 la Praz Freney 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0658230895 La chapelle Notre Dame des Usines abrite un trésor. Elle se situe sur la commune du Freney est construite au début du XXème siècle par Péchiney pour les ouvriers des usines électrométallurgiques de la Praz. La chapelle st Louis semble bien loin des trésors flamboyants de l’art baroque que l’on rencontre en haute Maurienne. Mais au fond du bâtiment, un vitrail étonnant illumine l’édifice. Ceinturée par un mur de béton, coincée entre l’autoroute de la Maurienne A43, la centrale de Bissorte et le parking du Lyon Turin la chapelle st Louis se trouve au bort de la D1006 juste avant le village de la Praz. des places de parking seront mises à disposition pour les visiteurs.

Journées européennes du patrimoine 2025

martine Gagnière