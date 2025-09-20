Visite de la chapelle Saint-Lupien Le Chronographe Rezé

Visite de la chapelle Saint-Lupien 20 et 21 septembre Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite guidée de la chapelle Saint-Lupien

Venez découvrir la chapelle Saint-Lupien un lieu dont l’histoire débute à l’Antiquité, à travers la visite guidée de la chapelle Saint-Lupien proposée par Rezé Histoire !

Construite à la fin du 15ᵉ ou au début du 16ᵉ siècle, la chapelle faisait partie d’un prieuré plus vaste, dont les autres bâtiments ont aujourd’hui disparu. Elle repose pourtant sur des fondations bien plus anciennes, révélées par les fouilles archéologiques effectuées entre 2010 et 2016 : le sous-sol abrite les traces d’une occupation continue de l’Antiquité à nos jours !

Au fil de la visite, découvrez ce mille-feuille archéologique et parcourez l’histoire de la chapelle classée Monument Historique en 1986 pour son sous-sol exceptionnel !

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire Bus 97 – arrêt Mairie de Rezé ou Clos Bonnet

© François Dantart