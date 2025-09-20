Visite de la Chapelle Saint-Martin Chapelle Saint-Martin Vaudreuille

Visite de la Chapelle Saint-Martin 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Martin Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Ouverture exceptionnelle de la chapelle millénaire

Venez visiter notre petit village et sa chapelle vieille de 1000 ans, qui mérite encore d’être restaurée. Grâce au soutien de donateurs, les travaux de sauvegarde ont permis de restaurer l’extérieur de ce patrimoine qui était en péril.

L’intérieur, encore en travaux, sera exceptionnellement accessible.

Nous comptons sur votre soutien et votre intérêt pour poursuivre la restauration et concrétiser le projet de création d’un Centre de Culture ouvert à tous : expositions, concerts…

Un lieu idéal – voire magique – pour s’évader quelques instants ou quelques heures dans un autre univers.

Chapelle Saint-Martin 615 Bordelongue, 31250 Vaudreuille, France Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie Ancienne chapelle funéraire située dans le cimetière et destinée à la famille des seigneurs de Vaudreuille jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. La nef pourrait dater du XIe siècle.

© Ch. Krächter