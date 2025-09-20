Visite de la chapelle Saint-Martin et de la charpente du château d’Anizy Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy Limanton

Visite de la chapelle Saint-Martin et de la charpente du château d’Anizy 20 et 21 septembre Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy Nièvre

Participation libre | Rampe d’accès fauteuil roulant pour la chapelle |

Visite de la charpente : 52 marches qui nécessitent une bonne forme physique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de Saint-Martin d’Anizy et de son château tout en profitant des extérieurs, des crêpes et du goûter proposés par Michèle dans son super food truck Karabi !

Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy 314 impasse du Château d’Anizy, 58290 Limanton Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 03 26 60 33 http://www.chateaudanizy.com http://www.facebook.com/chateaudanizy;https://www.instagram.com/chateau_danizy/ Ce château du XIIe siècle entouré de douves se situe au bord de l’Aron et à proximité du canal du Nivernais, au pied du Morvan. La chapelle romane Saint-Martin d’Anizy (1140) a été transformée en étable en 1793 quand Anizy a été vendu en bien national. Elle a été entièrement restaurée entre 1988 et 1995. par la D18 de Moulins-Engilbert ou d’Anlezy ; par la D10 de Cercy-la-Tour ou Chatillon-en-Bazois puis par la D111 de Panneçot ou Limanton.

© Véronique Cassegrain