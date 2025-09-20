Visite de la chapelle Saint-Maurice Chapelle Saint-Maurice Jouvençon

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la chapelle Saint-Maurice de Jouvençon. Vous découvrirez le projet de reconstruction de la chapelle et l’historique du site.

Chapelle Saint-Maurice 71290 Jouvençon Jouvençon 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 28 29 71 66 https://www.facebook.com/share/1BCSUVVt8S/ L’association a pour objectif de reconstruire l’ancienne chapelle Saint-Maurice. Pas de parking, se garer le long de la route.

