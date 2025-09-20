Visite de la chapelle Saint-Meldéoc Chapelle Saint-Meldéoc Guern

Visite de la chapelle Saint-Meldéoc 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Meldéoc Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La chapelle Saint-Meldéoc, construite au 15e siècle et possédant l’un des quelques ossuaires du Pays des Rohan, ouvre ses portes. Vous pourrez y découvrir l’oeuvre de l’artiste Guillaume Linard-Osorio, installé dans le cadre du festival « L’art dans les chapelles ». Un guide sera présent sur place pour vous accompagner dans votre visite.

Chapelle Saint-Meldéoc Locmeltro, 56310 Guern, France Guern 56310 Morbihan Bretagne 02 97 27 70 08 https://guern.fr/patrimoine/nos-villages/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091249 De plan en croix latine, la chapelle est formée d’une nef et d’un ensemble formé par le transept et l’abside. La façade occidentale est percée d’une porte en plein cintre. Au sud, une fenêtre en plein cintre d’allure XVIIIe siècle. L’abside et le transept ont été reconstruits au XIXe siècle, mais conservent des fenêtres provenant d’une construction ancienne. L’ossuaire, qui s’appuyait contre le mur nord de la nef, est complètement ruiné. Près de la chapelle, fontaine à pignon triangulaire, borne militaire romaine et croix datée de 1743.

PAH des Rohan