Visite de la Chapelle Saint Nicodème Chapelle Saint Nicodème Ploéven

Visite de la Chapelle Saint Nicodème Chapelle Saint Nicodème Ploéven samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Chapelle Saint Nicodème 20 et 21 septembre Chapelle Saint Nicodème Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de la chapelle.

Chapelle Saint Nicodème Kergonan 29550 Ploéven Ploéven 29550 Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005295;https://ploeven.bzh/tourisme/ La Chapelle est en large croix latine ; son toit, dont l’échine se relève au dessus du cœur, coiffe les trois pignons des pans coupés du chevet, comme à Sainte-Hélène. Au nord, le moellon de schiste et de granite, au sud, les belles portes en anse de panier, les colonnettes alvéolées, la gracieuse sacristie en hors d’œuvre, et les dates gravées de la construction (1592, 1593, 1607) et des restaurations ou extensions jusqu’en 1715, avec les noms des fabriciens.

Visite libre

©mrivrin