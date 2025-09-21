Visite de la chapelle Saint-Patern Chapelle Saint-Patern Malguénac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Chapelle de Saint-Patern vous ouvre les portes de l’édifice, construit à partir du 16e siècle et dédié au premier évêque de Vannes. Les bénévoles sur place auront plaisir à vous montrer la richesse ornementale de cette chapelle.

Chapelle Saint-Patern ruhomme, 56300, Malguénac Malguénac 56300 Morbihan Bretagne http://www.malguenac.fr/Guide%20du%20patrimoine https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM56000253 La chapelle Saint-Patern a conservé partiellement sa charpente des environs de 1500. Au-delà du poinçon de la croisée, se devine l’enfilade des cintres finement moulurés ; cette belle ordonnance représentative du constant savoir-faire des charpentiers bretons, disparaissait pourtant sous un lambris en berceau peint.

Cet édifice homogène date probablement de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. La sacristie serait probablement du XVIIIe siècle et l’on peut y observer le bas-côté nord avec table d’offrande, une statue de la fontaine de dévotion disparue, une blason martelé. Le clocher est reconstruit en 1927.

Michel Langle