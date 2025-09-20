Visite de la chapelle Saint-Salomon Chapelle Saint-Salomon Guern

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La chapelle Saint-Salomon sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Chapelle Saint-Salomon 56310 Guern Guern 56310 Morbihan Bretagne La chapelle de St Salomon est la seule de la commune dont le chevet est à trois pans, représentatif du XVIIème siècle.

Elle est construite sur un rocher qui surplombe la route d’une dizaine de mètres, avec en contrebas la fontaine datant de 1719 où se rendent les pèlerins le jour du pardon le second dimanche de mai.

Michel Langle