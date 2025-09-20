Visite de la chapelle Saint-Servais et Saint-Efflam Chapelle Saint-Servais Langoëlan

Intérieur visible depuis la porte-grille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la chapelle de la fin du 16e siècle, dédiée à la fois à saint Servais et à saint Efflam. Vous apercevrez des statues les représentant à l’intérieur, celle de saint Efflam est en granite et provient de la chapelle du même nom, tombée en ruine après la 1ere Guerre mondiale. Ne manquez pas d’admirer la fontaine en contrebas.

Chapelle Saint-Servais Kergoët, 56160, Langoëlan Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne 02 97 51 25 54 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008305 Située dans un site pittoresque, la chapelle Saint-Servais s’élève entre les villages de Cauraden et de Kergoët à Langoëlan. Elle date de la fin du XVIème siècle.

Cette chapelle honore deux saints : Saint Servais et Saint Efflam, très différents dans leur parcours.

Saint Servais un grand évêque aurait été ordonné prêtre à Jérusalem et envoyé à Toupes par un ange. A Rome, il aurait également reçu une clef d’argent des mains de Saint Pierre. Il défendait avec énergie la foi catholique. Lors du conseil de Rimini au 359. Ses reliques furent transportées à Maastricht où une basilique lui fut dédiée au VIème . Son corps est abrité dans une lourde châsse romane. Saint Servais se fête le 13 mai. C’est le dernier des saints de glace.

Quatre statues se trouvent dans la chapelle: une de Saint Servais, une de Sainte Marie Madeleine, une autre de sainte Geneviève, et enfin une statue de Saint-Efflam (en granit) qui provient d’une chapelle aujourd’hui disparue (La chapelle de Saint Efflam est tombée en ruine après la guerre de 1914-18).

En contrebas de la chapelle, la fontaine a été remise en état.

