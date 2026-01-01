Visite de la chapelle Saint-Symphorien de Vernègues RD 22 Vernègues

Visite de la chapelle Saint-Symphorien de Vernègues

Dimanche 25 janvier 2026 de 10h30 à 17h. RD 22 Chapelle Saint-Symphorien Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Les bénévoles férus d’histoire locale de l’association Lou Patrimoni Vernegau vous proposent des visites commentées de la chapelle Saint-Symphorien de Cazan-Vernègues.

Tout au long de la journée, profitez de l’ouverture exceptionnelle de la chapelle pour la découvrir (ou redécouvrir) à la lumière des explications des historiens locaux. .

RD 22 Chapelle Saint-Symphorien Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

English :

The volunteers of the association Lou Patrimoni vernegau will guide you while you discover the chapel.

