Visite de la chapelle Saint-Yves Chapelle Saint-Yves Lignol

Visite de la chapelle Saint-Yves Chapelle Saint-Yves Lignol samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle Saint-Yves 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Yves Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Construite à partir du 15e siècle au coeur du village du même nom, la chapelle Saint-Yves est atypique pour son clocher porche de très belle facture, inspiré de l’architecture de Notre-Dame de Kernascléden. Les membres du comité de chapelle vous accueillent pour partager leur connaissances et leur vécu avec cet étonnant édifice.

Chapelle Saint-Yves Saint Yves, 56160 Lignol, France Lignol 56160 Morbihan Bretagne La légende fait remonter son origine aux Templiers, mais elle doit plutôt avoir été construite par les Hospitaliers qui avaient, à la fin du XVe siècle, un hôpital à Saint-Yves, dont il ne subsiste rien. La chapelle est rectangulaire. Dans son mur nord, une large arcature la met en contact avec une autre chapelle également rectangulaire, dédiée à la Sainte Trinité. Les deux chapelles réunies forment un plan en T. Un clocher à jour surmonte le pignon de la nef. De légers corbelets supportent le chemin de ronde du beffroi protégé par une fine balustrade de granit à jour, formée de virgules ou de flammes. La chambre des cloches est couronnée par une flèche en granit avec crochets. Au-dessus du clocher, une grande porte d’entrée en forme d’ogive flanquée de contreforts.

Construite à partir du 15e siècle au coeur du village du même nom, la chapelle Saint-Yves est atypique pour son clocher porche de très belle facture, inspiré de l’architecture de Notre-Dame de Les du…

PAH des Rohan