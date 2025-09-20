Visite de la chapelle Saint-Yves Chapelle Saint-Yves Vannes

Visite de la chapelle Saint-Yves Chapelle Saint-Yves Vannes samedi 20 septembre 2025.

Rdv sur le parvis de la chapelle place Maurice-Marchais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir cette magnifique chapelle jésuite du 17e siècle, fraîchement restaurée. Les importants travaux réalisés entre 2020 et 2022 ont redonné vie à ce monument historique et assuré sa conservation pour l’avenir. Ne manquez pas la visite de la nef et de sa superbe charpente !

Chapelle Saint-Yves Place Maurice Marchais 56000 Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne 02 97 01 64 00 http://mairie-vannes.fr La chapelle s’ouvre sur la place de l’hôtel de ville, autrefois place du marché. Elle se caractérise par des volumes simples, se compose d’une nef unique, d’un transept peu saillant, de grandes tribunes et d’un choeur réduit. La façade en pierre de taille de calcaire réalisée sur un soubassement de granite est à deux niveaux surmontés d’un haut fronton. Le décor se compose de pilastres d’ordres doriques et ioniques superposés reposant sur de hauts stylobates.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Vannes