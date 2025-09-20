Visite de la chapelle Sainte-Anne du Portrieux Chapelle Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux

Visite de la chapelle Sainte-Anne du Portrieux Chapelle Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle Sainte-Anne du Portrieux 20 et 21 septembre Chapelle Sainte-Anne Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Chapelle du 18e siècle, fréquentée par les marins du Portrieux au temps de la pêche à la morue à Terre-Neuve. Tous les habitants ont contribué à sa construction, la belle décoration intérieure a été financée par les pêcheurs eux-mêmes.

Entièrement restaurée, des cérémonies religieuses y ont encore lieu. Des concerts y sont donnés régulièrement. Le pardon de sainte Anne s’y déroule chaque année le 26 juillet.

Chapelle Sainte-Anne place Sainte-Anne 22410 Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.saintquayportrieux.com/voir-faire/sites-a-voir-a-saint-quay-portrieux/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22009105

Journées européennes du patrimoine 2025

© phart photographie.