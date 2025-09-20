Visite de la chapelle Sainte-Barbe Chapelle Sainte-Barbe Noyal-Pontivy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’édifice est encore entouré de son ancien cimetière et de son calvaire. Un arbre remarquable prend ses racines dans ce même espace. L’intérieur est riche d’une maîtresse vitre du 15e siècle, d’un retable entièrement restauré surmonté d’un dais et d’une voûte peinte historiée représentant les épisodes de la vie de sainte Barbe.

Les Amis de Noyal-Pontivy vous accueillent sur le site tout le week-end.

PAH des Rohan