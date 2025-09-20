Visite de la Chapelle Sainte Edith Journées du Patrimoine Ault
Boulevard du Phare Ault Somme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite de la Chapelle Sainte Edith dans le cadre des Journées du Patrimoine
Boulevard du Phare Ault 80460 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr
English :
Visit to the Chapelle Sainte Edith as part of the Heritage Days programme
German :
Besuch der Kapelle der Heiligen Edith im Rahmen der Tage des Kulturerbes
Italiano :
Visita alla Chapelle Sainte Edith, nell’ambito del programma delle Giornate del Patrimonio
Espanol :
Visita a la Capilla Sainte Edith en el marco de las Jornadas del Patrimonio
