Visite de la Chapelle Sainte Edith Journées du Patrimoine Ault

Boulevard du Phare Ault Somme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite de la Chapelle Sainte Edith dans le cadre des Journées du Patrimoine

Visite de la Chapelle Sainte Edith dans le cadre des Journées du Patrimoine .

Boulevard du Phare Ault 80460 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Visit to the Chapelle Sainte Edith as part of the Heritage Days programme

German :

Besuch der Kapelle der Heiligen Edith im Rahmen der Tage des Kulturerbes

Italiano :

Visita alla Chapelle Sainte Edith, nell’ambito del programma delle Giornate del Patrimonio

Espanol :

Visita a la Capilla Sainte Edith en el marco de las Jornadas del Patrimonio

