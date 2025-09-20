Visite de la Chapelle Sainte-Évette Chapelle Sainte-Edwett Audierne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de la chapelle par l’association des amis de la chapelle Sainte-Edwett.

Chapelle Sainte-Edwett Sainte Evette 29770 Audierne Audierne 29770 Esquibien Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00006374 La chapelle est bâtie au lieu-dit Porz-Landrévet.

En 1743, il fallut le reconstruire presque entièrement. Le clocher, ainsi que le pignon ouest, furent restaurés en 1770.

L’autel de 1775 a disparu. Dans le retable, figure une belle peinture sur toile du Couronnement de Sainte Edwett portant une couronne sur la tête et deux dans les mains, d’où le nom de la « sainte aux trois couronnes ».

Une stèle gauloise gravée de croix chrétiennes jouxte la chapelle et témoigne de la sacralité ancienne de cette anse abritée constituant un port d’échouage. À une centaine de mètres, une fontaine miraculeuse, également christianisée, comporte une statuette de la « sainte aux trois couronnes ».

La légende veut que Sainte-Edwett soit arrivée à Penhors en barque avec son frère saint Demet, au IVe siècle. Elle serait ensuite venue habiter seule dans cette anse sableuse et y serait décédée en 383. Elle est considérée comme la sainte patronne des pêcheurs de la baie d’Audierne. Parking à proximité sur le boulevard Yves Normant.

M. Van Praët