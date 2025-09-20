VISITE DE LA CHAPELLE SAINTE-LUCIE AVEC UNE EXPOSITION SUR MARTIN LUTHER KING Chapelle Sainte-Lucie Ajaccio

VISITE DE LA CHAPELLE SAINTE-LUCIE AVEC UNE EXPOSITION SUR MARTIN LUTHER KING Chapelle Sainte-Lucie Ajaccio samedi 20 septembre 2025.

VISITE DE LA CHAPELLE SAINTE-LUCIE AVEC UNE EXPOSITION SUR MARTIN LUTHER KING 20 et 21 septembre Chapelle Sainte-Lucie Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, sur le thème «Patrimoine architectural», l’Entraide Protestante de Corse vous propose un accès libre à la Chapelle en vous invitant à découvrir l’exposition réalisée par l’association «Martin Luther King 50 ans après», exposition qui se veut pédagogique : elle permet de comprendre les enjeux d’hier pour mieux s’impliquer dans ceux d’aujourd’hui.

Le 4 avril 1968, Martin Luther King mourait assassiné.

Le message de ce pasteur baptiste, prix Nobel de la paix, a marqué les consciences dans le monde entier. Aujourd’hui, il reste d’une brûlante actualité à un moment où ressurgissent ici et là des messages de haine et des politiques d’exclusion. La vie et le message de Martin Luther King ont été marqués par le refus de la violence, des injustices, de la ségrégation, du racisme. Il a inlassablement milité en faveur de la réconciliation et du vivre ensemble.

L’exposition est composée de 20 panneaux grand format (70cm x 100cm) et de 80 affiches (40cm x 60cm).

Elle est enrichie par de nombreux produits et documents complémentaires.

Chapelle Sainte-Lucie, 79 cours Napoléon, Ajaccio

du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025, de 10h00 à 19h00

Entrée libre.

Renseignement : 06 11 51 48 42

L’exposition se poursuit du 22 au 27 septembre 2025, de 14h00 à 18h00

Chapelle Sainte-Lucie 79 cours Napoléon, 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Corse 0611514842 Photo Google 2013 entrée libre : 10 h – 18 h samedi et dimanche

Journées européennes du patrimoine 2025

@Isabelle Alegre