Visite de la chapelle Sainte- Marguerite Epfig

84 rue Sainte Marguerite Epfig Bas-Rhin

Venez visiter ce petit bijou de la route romane et son paisible jardin.

Profitez d’une visite guidée de cette jolie chapelle et de son jardin. Découvrez un moment d’histoire et un beau monument du patrimoine local. 0 .

84 rue Sainte Marguerite Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 62 77 07 beat.pierrot@wanadoo.fr

English :

Come and visit this little jewel of the Romanesque road and its peaceful garden.

German :

Besuchen Sie dieses kleine Juwel der romanischen Straße und seinen friedlichen Garten.

Italiano :

Venite a visitare questo piccolo gioiello della strada romanica e il suo tranquillo giardino.

Espanol :

Venga a visitar esta pequeña joya de la vía románica y su apacible jardín.

