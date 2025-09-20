Visite de la chapelle Sainte-Noyale Chapelle de Sainte-Noyale Noyal-Pontivy

Visite de la chapelle Sainte-Noyale Chapelle de Sainte-Noyale Noyal-Pontivy samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle Sainte-Noyale, construite à partir du 15e siècle, sera ouverte. Vous pourrez y découvrir l’oeuvre de l’artiste Jeremy Liron, installée dans le cadre du festival L’art dans les chapelles. Des guides seront présents sur place pour répondre à vos interrogations.

Chapelle de Sainte-Noyale Sainte Noyale, 56920 Noyal-Pontivy, France Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne Oratoire caractéristique des pardons bretons avec ses volets ouvrants permettant à la foule de s’assembler autour de l’oratoire pour assister à la messe. L’ensemble, également typique du pèlerinage breton rural, comprend : chapelle, oratoire, calvaire, fontaine et placître. La chapelle est constituée d’une nef, d’un chœur et d’un transept. C’est une construction du XVe siècle, remaniée au XVIe dans la partie haute. Triple calvaire présentant au centre le Christ en croix et les larrons de chaque côté. A l’origine, les sujets étaient en bois sculpté et peint, puis ils ont été remplacés par des personnages en fonte.

Aurélien Mole