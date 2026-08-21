Visite de la chapelle Sainte Scholastique, Chapelle Sainte Scholastique, Sainte Jean d’Assé
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Sainte Scholastique · Sainte Jean d'Assé
Informations pratiques
Visite de la chapelle Sainte Scholastique Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Sainte Scholastique Sarthe
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Accès libre de la chapelle Sainte Scholastique
La chapelle sainte Scholastique est un petit joyau blotti à l’orée des bois qui dépendait du manoir de Monthibeault (détruit vers 1830) et fut dédiée à Sainte Scholastique, patronne de la ville du Mans, en 1204.
Cet édifice religieux est riche de plusieurs styles s’étalant du XIIe au XVIIIe siècles. À l’intérieur, un retable du XVIIIe siècle comprend les statues de sainte Scholastique, sainte Marguerite, sainte Marie et saint Roch.
Chapelle Sainte Scholastique 72380 Sainte Jean d’Assé Sainte Jean d’Assé 72240 Sarthe Pays de la Loire
Accès libre de la chapelle Sainte Scholastique
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