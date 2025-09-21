Visite de la chapelle Sainte-Tréphine Chapelle Sainte-Trephine Saint-Aignan

Visite de la chapelle Sainte-Tréphine Chapelle Sainte-Trephine Saint-Aignan dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la chapelle Sainte-Tréphine Dimanche 21 septembre, 10h00 Chapelle Sainte-Trephine Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La chapelle Sainte-Tréphine, de style néogothique fut construite en 1897 sur les hauteurs surplombant le canal de Nantes à Brest que l’on peut apercevoir depuis le site. À l’intérieur, des vitraux richement décorés laissent pénétrer la lumière. Des statues de Jeanne d’Arc et de sainte Tréphine ornent la chapelle.

Chapelle Sainte-Trephine Castel-Finans, 56480, Saint-Aignan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne 02 97 27 51 28

La chapelle Sainte-Tréphine, de style néogothique fut construite en 1897 sur les hauteurs surplombant le canal de Nantes à Brest que l’on peut apercevoir depuis le site. À l’intérieur, des vitraux la…

PAH des Rohan