Visite de la Chartreuse de la Verne Chartreuse de la Verne Collobrières

Visite de la Chartreuse de la Verne 20 et 21 septembre Chartreuse de la Verne Var

Entrée gratuite, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La Chartreuse de la Verne ouvre gratuitement ses portes exceptionnellement.

Au cœur du massif des Maures, enveloppée par la forêt et le silence, ce monastère surgit comme un secret bien gardé. Perchée sur un promontoire rocheux, il semble hors du temps, presque irréelle.

Venir à la Verne, ce n’est pas seulement visiter un monument.

C’est s’offrir un moment suspendu, une parenthèse hors du tumulte.

C’est entendre le murmure des siècles, sentir la force d’un lieu qui n’a jamais cessé de renaître.

Chartreuse de la Verne D214 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nichée au coeur du Massif des Maures, la Chartreuse de la Verne offre une parenthèse de silence, de nature et d’histoire millénaire. Journées Européennes du Patrimoine Collobrières

mairie de Collobrières