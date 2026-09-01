Visite de la Chartreuse de La Verne Collobrières
samedi 19 septembre 2026 · Collobrières
Informations pratiques
Collobrières
Visite de la Chartreuse de La Verne
Corniche des Maures RD 214 Collobrières Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nichée au coeur du Massif des Maures, la Chartreuse de la Verne offre une parenthèse de silence, de nature et d’histoire millénaire. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, visites à tarif préférentiel le samedi et gratuites le dimanche.
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Corniche des Maures RD 214 Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 43 48 28
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English : Visit to the Chartreuse de La Verne
Nestled in the heart of the Massif des Maures, the Chartreuse de la Verne offers a respite of tranquillity, nature and a history stretching back a thousand years. To mark European Heritage Days, guided tours are available at a reduced rate on Saturday and free of charge on Sunday.
L’événement Visite de la Chartreuse de La Verne Collobrières a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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