Informations pratiques

Collobrières

Visite de la Chartreuse de La Verne

Corniche des Maures RD 214 Collobrières Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nichée au coeur du Massif des Maures, la Chartreuse de la Verne offre une parenthèse de silence, de nature et d’histoire millénaire. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, visites à tarif préférentiel le samedi et gratuites le dimanche.

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Corniche des Maures RD 214 Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 43 48 28

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English : Visit to the Chartreuse de La Verne

Nestled in the heart of the Massif des Maures, the Chartreuse de la Verne offers a respite of tranquillity, nature and a history stretching back a thousand years. To mark European Heritage Days, guided tours are available at a reduced rate on Saturday and free of charge on Sunday.

L’événement Visite de la Chartreuse de La Verne Collobrières a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var