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AGENDA · Collobrières

Visite de la Chartreuse de La Verne Collobrières

samedi 19 septembre 2026 · Collobrières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Corniche des Maures RD 214
Ville
83610 Collobrières
Département
Var
Tarif

Collobrières

Visite de la Chartreuse de La Verne

Corniche des Maures RD 214 Collobrières Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Nichée au coeur du Massif des Maures, la Chartreuse de la Verne offre une parenthèse de silence, de nature et d’histoire millénaire. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, visites à tarif préférentiel le samedi et gratuites le dimanche.
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Corniche des Maures RD 214 Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 43 48 28 

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English : Visit to the Chartreuse de La Verne

Nestled in the heart of the Massif des Maures, the Chartreuse de la Verne offers a respite of tranquillity, nature and a history stretching back a thousand years. To mark European Heritage Days, guided tours are available at a reduced rate on Saturday and free of charge on Sunday.

L’événement Visite de la Chartreuse de La Verne Collobrières a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var

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