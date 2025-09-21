Visite de la Chartreuse de l’Hôtel de ville Parc du vivier Mérignac

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée 40 mn.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Découvrez la Chartreuse de l’Hôtel de Ville, une magnifique maison de maître construite entre 1770 et 1790

Des écuries et des dépendances étaient alors installées à l’emplacement de l’actuel bâtiment B, le tout entouré d’un vaste parc, avec notamment la fontaine du lion, située près du grand bassin.

En 1972, la Ville achète le domaine du Vivier, sur une idée de Robert Brettes. Après des travaux d’aménagement, l’Hôtel de Ville s’installe dans la bâtisse et le parc du Vivier en 1976.

Réservation obligatoire au 05 56 18 88 62

Parc du vivier 60 avenue de lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 55 66 00 https://www.merignac.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 18 88 62 »}]

© Ville de Mérignac