Visite de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil

Visite de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil 20 et 21 septembre Chartreuse de Neuville Pas-de-Calais

Tarif unique 3 €, gratuit pour les moins de 8 ans et les PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une libre déambulation au cœur d’un monastère de près de 18 000 m2 de bâti (église, grand cloître, bibliothèque, chapelles…) et de ses jardins. Des guides seront présents dans chacun des espaces du monument pour vous présenter l’histoire, le présent et le futur de la Chartreuse, après avoir fêté les 700 ans de sa fondation en 2024, nous fêtons cette année les 150 ans (1875-2025) de sa reconstruction par l’architecte hesdinois Clovis Normand (1830-1909).

Chartreuse de Neuville 1 Allée de la Chartreuse – 62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par Clovis Normand, architecte originaire d’Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le monastère est transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après la Seconde Guerre mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville est en voie d’être réhabilitée pour devenir un lieu où l’on prend le temps du dialogue pour inventer l’avenir.

