Visite de La Chartreuse La Chartreuse Rabastens

Visite de La Chartreuse La Chartreuse Rabastens samedi 20 septembre 2025.

Visite de La Chartreuse 20 et 21 septembre La Chartreuse Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite de la Chartreuse – Rabastens

Située dans le bourg de Rabastens, cette demeure appelée Chartreuse – en référence à un terme architectural désignant une maison du XVIIIᵉ siècle construite tout en longueur – ouvre exceptionnellement ses portes à la visite.

✨ Restaurée sous la supervision des Architectes des Bâtiments de France, elle a retrouvé ses couleurs d’origine, révélant un charme singulier et une élégance aux accents italiens.

La Chartreuse 2 avenue de Toulouse, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie 06 89 02 29 99 Bâti par Ignace de Carrière dans l’enclos du faubourg des Cordeliers, ce pavillon, resté dans la famille depuis sa construction, est du plus pur style XVIIIe siècle.

️ Visite de la Chartreuse – Rabastens

© Famille De Carière