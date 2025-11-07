Visite de la Chaudronnerie du Cordeau à Chasselay 333 impasse du Cordeau 38470 Chasselay Chasselay

Visite de la Chaudronnerie du Cordeau à Chasselay Vendredi 7 novembre, 09h30 333 impasse du Cordeau 38470 Chasselay Isère

Les étudiants de Grenoble Ecole de Management visitent la chaudronnerie du Cordeau, spécialiste de la chaudronnerie industrielle et de la tôlerie sur mesure en Rhône-Alpes.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

333 impasse du Cordeau 38470 Chasselay Isère Auvergne-Rhône-Alpes

L’industrie ouvre ses portes

UIMM