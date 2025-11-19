Visite de la Chaudronnerie du Cordeau à Chasselay 333 impasse du Cordeau 38470 Chasselay Chasselay

Visite de la Chaudronnerie du Cordeau à Chasselay Mercredi 19 novembre, 09h00 333 impasse du Cordeau 38470 Chasselay Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Les élèves du collège Robert Desnos à Rives découvrent les métiers et savoir-faire de la Chaudronnerie du Cordeau, spécialiste de la chaudronnerie industrielle et de la tôlerie sur mesure en Rhône-Alpes.

Visite des ateliers et rencontre avec les salariés.

333 impasse du Cordeau 38470 Chasselay Isère Auvergne-Rhône-Alpes

L’industrie ouvre ses portes

UIMM