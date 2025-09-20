Visite de la chaufferie biomasse des Valendons Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN Dijon

Visite de la chaufferie biomasse des Valendons Samedi 20 septembre, 09h00, 11h00 Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN Côte-d’Or

Sur inscription | 10 personnes maximum par visite | Consignes de sécurité : tenue adaptée obligatoire (pantalon et chaussures plates fermées), enfants acceptés à partir de 1,40 m, accompagnés d’un adulte, équipements de protection fournis sur place.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chaufferie biomasse des Valendons ouvre ses portes pour une visite guidée.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir le fonctionnement du réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, et de visiter la chaufferie biomasse aux côtés de l’équipe SODIEN. Cette visite permettra de mieux comprendre les enjeux environnementaux et techniques liés à cette infrastructure, qui fête cette année une décennie de service sur le territoire dijonnais.

Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN 22 Rue des Valendons, 21000 Dijon Dijon 21000 Les Valendons Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact.sodien@groupe-coriance.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 76 98 90 »}]

