Visite de la chaufferie et de la station de géothermie du réseau de chaleur d’Évry-Courcouronnes Chaufferie et station de géothermie Évry

Visite de la chaufferie et de la station de géothermie du réseau de chaleur d’Évry-Courcouronnes Chaufferie et station de géothermie Évry samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chaufferie et de la station de géothermie du réseau de chaleur d’Évry-Courcouronnes Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h30, 15h30 Chaufferie et station de géothermie Essonne

À partir de 7 ans. Mineurs accompagnés d’au moins un adulte par enfant. Accès à certains locaux difficiles pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le réseau de chauffage urbain de la ville d’Évry-Courcouronne est alimenté depuis la chaufferie centrale, qui intègre notamment des chaudières et une station de géothermie. Nous vous proposons de visiter ce lieu unique et technique, qui pilote la production de près de 230GWh/an d’énergie renouvelable.

Chaufferie et station de géothermie Avenue de la Liberté 91000 Évry Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.03.21.39.35 »}, {« type »: « email », « value »: « maxime.dura@dalkia.fr »}]

Visite commentée

Grand Paris Sud