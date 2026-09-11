Visite de la Chaufferie, lieu de résidence de la Compagnie DCA / Philippe Decouflé, La Chaufferie, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite de la Chaufferie, lieu de résidence de la Compagnie DCA / Philippe Decouflé Dimanche 20 septembre, 14h00 La Chaufferie Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ouverture de La Chaufferie le dimanche 20 septembre durant les Journées européennes du patrimoine sera l’occasion pour le public francilien de découvrir cet espace artistique atypique, lieu de création de la Compagnie DCA, dirigée par le chorégraphe Philippe Decouflé.

Pour cette occasion, un atelier de danse sera mené par deux danseur.euse.s de la compagnie, Charles Noyerie et Aure Barbier, en écho au bal participatif Extra Bal orchestré par la Compagnie DCA en juin aux Nuits de Fourvière. Reprenant le thème et l’ambiance des bals populaires, les participant·es découvriront différentes danses de salon – ou danses de société – du tango au rock en passant par la valse.

L’atelier sera suivi de projections de films et d’extraits vidéos du travail de la Compagnie DCA – Philippe Decouflé. Des visites des lieux seront également prévues, en continue de 14h à 17h.

Horaires

Atelier danse > 14h-17h

Projections > 17h-18h

Visites guidées en continue de 14h à 17h

Plus d’infos sur la Compagnie DCA

La Chaufferie 10 bis rue Maurice-Thorez 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Delaunay – Belleville – Semard Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 13 05 06 https://www.cie-dca.com/ [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Decoufl%C3%A9 »}, {« link »: « https://cie-dca.com/fr/ »}] La Chaufferie est le lieu de création de la Compagnie DCA-Philippe Decouflé depuis 1993.

Portée par la compagnie, la réhabilitation de cette ancienne centrale de chauffage urbain de la Ville de Saint-Denis a été faite de 1994 à 1999.

Depuis cette période, la Chaufferie se développe et s’équipe d’espaces de création avec l’installation d’un plateau, d’un studio de danse, d’espaces techniques : avec un atelier, un entrepôt de stockage et enfin d’aménagement de l’accessibilité (extérieur) RER / SNCF Ligne RER D (direction Orry La ville, Villiers le Bel ou Goussainville) ou ligne H • Station d’arrêt Gare de Saint-Denis Prendre la sortie principale de la gare, traverser le canal en face puis prendre le Tramway T8 à l’arrêt « Gare de St Denis » en direction d’Epinay ou Villetaneuse jusqu’à l’arrêt « Paul Eluard », avenue Maurice Thorez. Longer la ligne de tramway jusqu’au grand portail rouge. METRO Ligne 13 direction Saint-Denis Université • Station d’arrêt Saint-Denis / Porte de Paris stade de France puis prendre le Tramway T8 en direction d’Epinay ou Villetaneuse jusqu’à l’arrêt « Paul Eluard », avenue Maurice Thorez. Longer la ligne de tramway jusqu’au grand portail rouge. ROUTE Périphérique Porte de la Chapelle Autoroute A1 Direction Lille • Première sortie : Stade de France/Saint-Denis

Visite commentée

©Lahlou Benamirouche