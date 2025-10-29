Visite de la Chèvrerie, de la Bergerie et dégustation de fromages Coutenson Bas-en-Basset

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit enfants moins de 11 ans

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Visite de la Chèvrerie des P’tits Lou, de la Bergerie et dégustation de fromages. Adapté pour tous les âges. Réservation obligatoire auprès de Jeanne au 06 84 73 47 74.

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 47 74

English :

Visit the Chèvrerie des P’tits Lou, the Bergerie and cheese tasting. Suitable for all ages. Booking essential with Jeanne on 06 84 73 47 74.

German :

Besichtigung der Chèvrerie des P’tits Lou, der Bergerie und Käseverkostung. Geeignet für alle Altersgruppen. Reservierung bei Jeanne unter 06 84 73 47 74 erforderlich.

Italiano :

Visita alla Chèvrerie des P’tits Lou, alla Bergerie e degustazione di formaggi. Adatto a tutte le età. Prenotazione obbligatoria presso Jeanne al numero 06 84 73 47 74.

Espanol :

Visita a la Chèvrerie des P’tits Lou, la Bergerie y degustación de quesos. Apto para todas las edades. Imprescindible reservar con Jeanne en el 06 84 73 47 74.

