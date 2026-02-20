Visite de la Chèvrerie des Huppes Cherré-Au
dimanche 22 mars 2026.
2026-03-22 10:00:00
2026-03-22
Dans le cadre du Printemps des rillettes. Au programme Découverte de la chèvrerie Rencontre et échanges autour du métier d’éleveur Et bien sûr… dégustation des délicieux produits de la ferme ! GRATUIT Réservation obligatoire au 02 43 71 21 21
ou accueil@tourisme-lafertebernard.fr. Les places sont limitées, alors ne tardez pas ! Vous êtes attendus pour un moment convivial et savoureux. .
