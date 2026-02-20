Visite de la Chèvrerie des Huppes Cherré-Au

Visite de la Chèvrerie des Huppes

Dans le cadre du Printemps des rillettes. Au programme Découverte de la chèvrerie Rencontre et échanges autour du métier d’éleveur Et bien sûr… dégustation des délicieux produits de la ferme ! GRATUIT Réservation obligatoire au 02 43 71 21 21

ou accueil@tourisme-lafertebernard.fr. Les places sont limitées, alors ne tardez pas ! Vous êtes attendus pour un moment convivial et savoureux. .

Chévrerie des Huppes Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr

