Visite de la chèvrerie des P’tits Lou – Coutenson Bas-en-Basset 9 juillet 2025 15:00

Haute-Loire

Visite de la chèvrerie des P’tits Lou Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-09

Visite de la ferme pour voir les chèvres, démonstration de chiens de troupeau ou balade avec les chèvres, dégustation de fromage, explication sur la traite et la fabrication des fromages. Réservation au 06 84 73 47 74.

Coutenson 17 route des Bois

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 47 74

English :

Visit the farm to see the goats, herding dog demonstration or walk with the goats, cheese tasting, explanation of milking and cheese-making. Reservations on 06 84 73 47 74.

German :

Besuch des Bauernhofs, um die Ziegen zu sehen, Vorführung von Herdenhunden oder Spaziergang mit den Ziegen, Käseverkostung, Erklärung zum Melken und zur Käseherstellung. Reservierung unter 06 84 73 47 74.

Italiano :

Visita alla fattoria per vedere le capre, dimostrazione di cani da pastore o passeggiata con le capre, degustazione di formaggi, spiegazione della mungitura e della produzione del formaggio. Prenotare al numero 06 84 73 47 74.

Espanol :

Visita a la granja para ver las cabras, demostración de perros pastores o paseo con las cabras, degustación de queso, explicación del ordeño y de la fabricación del queso. Reserva en el 06 84 73 47 74.

L’événement Visite de la chèvrerie des P’tits Lou Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron