Visite de la chèvrerie des P’tits Lou Coutenson Bas-en-Basset

Visite de la chèvrerie des P’tits Lou

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Visite de la chèvrerie des P’tits Lou au programme visite, biberonnage des chevreaux, explications sur la traite et la fabrication des fromages suivie d’une dégustation des fromages. Réservation au 06 84 73 47 74.

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Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 47 74

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English :

Visit the P’tits Lou goat farm: tour, bottle-feeding of kids, explanations on milking and cheese-making, followed by a cheese tasting. Reservations on 06 84 73 47 74.

L’événement Visite de la chèvrerie des P’tits Lou Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron