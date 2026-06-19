Visite de la Chèvrerie du Mont de Fuans Chèvrerie du Mont de Fuans Fuans
jeudi 9 juillet 2026 · Chèvrerie du Mont de Fuans · Fuans
Informations pratiques
Fuans
Visite de la Chèvrerie du Mont de Fuans
Chèvrerie du Mont de Fuans 6 Boussières Fuans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez en famille, entre amis ou simplement seul(e) découvrir un élevage caprin. Vous pourrez nourrir les chèvres, les regarder donner leur lait le temps de la traite où vous aurez l’occasion de le goûter. Vous pourrez bien entendu acheter les produits de la ferme à la fin de la visite au magasin de vente directe. Réservation à l’Office de Tourisme du Pays Horloger .
Chèvrerie du Mont de Fuans 6 Boussières Fuans 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com
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English : Visite de la Chèvrerie du Mont de Fuans
L’événement Visite de la Chèvrerie du Mont de Fuans Fuans a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER