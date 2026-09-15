Visite de la Chocolaterie Dardenne CAPVERN LES BAINS Capvern
jeudi 17 septembre 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Visite de la Chocolaterie Dardenne
CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 16:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Visite guidée du musée et petite dégustation
Tarif : 15 € – Réservations uniquement par texto : 07 86 28 51 46
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Guided tour of the museum and a short tasting
Price: 15 ? – Reservations by text message only: 07 86 28 51 46
L’événement Visite de la Chocolaterie Dardenne Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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