Visite de la Chocolaterie Dardenne CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Visite de la Chocolaterie Dardenne

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Visite guidée du musée et petite dégustation

Tarif : 15 € – Réservations uniquement par texto : 07 86 28 51 46

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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Guided tour of the museum and a short tasting

Price: 15 ? – Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Visite de la Chocolaterie Dardenne Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65