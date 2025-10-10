Visite de la chocolaterie Drouhet Chocolaterie Drouhet Luxeuil-les-Bains

Visite de la chocolaterie Drouhet Chocolaterie Drouhet Luxeuil-les-Bains vendredi 10 octobre 2025.

Chocolaterie Drouhet 27 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-10 15:30:00

2025-10-10 2025-10-31

Venez percer les mystères du chocolat, ses origines, ses parfumes, ses goûts … Avec Paul, vous partirez faire un voyage aux 1001 saveurs ! Explications suivies d’une dégustation.

Sur inscription à l’Office de Tourisme (au plus tard la veille du jour de la visite). RDV à 14h à la chocolaterie. .

Chocolaterie Drouhet 27 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

