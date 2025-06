Visite de la chocolaterie Vieillard pour les 20 ans du label EPV – Vieillard Chocolatier Confiseur Clermont-Ferrand 19 juin 2025 13:30

Les mercredis à l’atelier, nous découpons et enrobons les chocolats. Les jeudis nous préparons les liqueurs pour les fêtes de fin d’année.

Découvrez comment nous organisaons la mise en emballage et le pliage de nos chocolats ou encore l’organisation interne pour la livraison du magasin rue Blatin.

Nous essayerons de donner des réponses à toutes vos questions sauf le secret du goût incomparable de nos chocolats…

Vieillard Chocolatier Confiseur avenue ernest cristal 63000 clermont ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir notre atelier et rencontrer nos équipes le temps d’une visite !

VIEILLARD CHOCOLATIER CONFISUR