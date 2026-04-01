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Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal

Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal mardi 14 avril 2026.

Lieu : Cidrerie du Penthièvre la Rainette

Adresse : 16 routes des salles

Ville : 22400 Hénansal

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Visite de la cidrerie du Penthièvre

Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:30:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Visite et dégustation. Réservation conseillée.   .

Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 08 15 87 

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English :

L’événement Visite de la cidrerie du Penthièvre Hénansal a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor