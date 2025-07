Visite de la cinémathèque Gnidzaz de Martigues Cinémathèque Gnidzaz Martigues Martigues

Mercredi 30 juillet 2025 de 10h à 12h.

Mercredi 6 août 2025 de 10h à 12h. Cinémathèque Gnidzaz Martigues 4 rue Colonel Denfert Martigues Bouches-du-Rhône

Envie d’une escapade culturelle pleine de surprises à Martigues ? Suivez le guide ou plutôt Sylvie Morata, passionnante responsable de la Cinémathèque Gnidzaz pour une visite commentée haute en découvertes !

Elle vous emmène à travers les coulisses du cinéma, depuis les tout premiers films muets jusqu’aux prouesses techniques d’aujourd’hui. Avec humour, anecdotes et amour du 7e art, Sylvie vous fait revivre toute une époque.



Dans le décor insolite d’une chapelle du XVIIe siècle magnifiquement rénovée, laissez-vous surprendre par une collection unique, celle du collectionneur Prosper Gnidzaz. Près de 80 appareils de projection, certains datant de 1880, et plus de 2000 bobines de films vous attendent. C’est un véritable voyage dans le temps, où les enfants découvrent avec émerveillement des objets d’un autre siècle, et les adultes retombent en enfance.



Et ce n’est pas tout ! Une exposition d’objets antiques du cinéma vous plonge dans l’évolution des techniques et des usages lanternes magiques, caméras anciennes, projecteurs à manivelle… De quoi s’amuser tout en apprenant !



Cerise sur la bobine la visite se termine par la projection d’une interview de Claire Maurier, actrice dans le film culte « La Cuisine au beurre », tourné à Martigues en 1963 avec Bourvil et Fernandel. Un moment cinéphile tendre et savoureux à partager en famille !



À ne pas manquer non plus l’exposition « Martigues, terre de cinéma », du 30 juin au 31 octobre 2025 à l’Office de Tourisme. Une plongée encore plus immersive dans l’histoire d’amour entre la ville et le grand écran !



Infos pratiques La Cinémathèque Gnidzaz vous ouvre ses portes pour un voyage drôle, instructif et touchant idéal pour petits et grands. Prévoyez une heure, un brin de curiosité et l’envie de rêver un peu.



Prêts pour l’aventure ? Moteur… et action ! .

Cinémathèque Gnidzaz Martigues 4 rue Colonel Denfert Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Looking for a cultural getaway full of surprises in Martigues? Follow the guide—or rather, Sylvie Morata, the fascinating director of the Gnidzaz Cinematheque—for a guided tour full of discoveries!

German :

Lust auf einen kulturellen Kurzurlaub voller Überraschungen in Martigues? Folgen Sie dem Guide genauer gesagt Sylvie Morata, der faszinierenden Direktorin der Cinématheque Gnidzaz auf eine Führung voller Entdeckungen!

Italiano :

Avete voglia di una fuga culturale piena di sorprese a Martigues? Seguite la guida, ovvero Sylvie Morata, appassionata direttrice della Cinémathèque Gnidzaz, per una visita guidata ricca di scoperte!

Espanol :

¿Buscas una escapada cultural llena de sorpresas en Martigues? ¡Sigue a la guía —o mejor dicho, a Sylvie Morata, la fascinante directora de la Cinemateca Gnidzaz— para una visita guiada llena de descubrimientos!

