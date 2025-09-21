Visite de la Citadelle Citadelle Calais

Visite de la Citadelle Citadelle Calais dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la Citadelle Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h30 Citadelle Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

A la découverte des matériaux et des formes utilisés dans la fortification du Moyen Age au XIXe siècle

Citadelle Citadelle, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vahc@mairie-calais.fr »}] La porte de Boulogne date de la fin du XVIe siècle et de la seconde moitié du XIXe siècle. La porte de la Ville ou de l’Hermitage date de la première moitié du XVIIe siècle et du XIXe siècle.

A la découverte des matériaux et des formes utilisés dans la fortification du Moyen Age au XIXe siècle