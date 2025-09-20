Visite de la Citadelle de Belfort Citadelle de Belfort Belfort

Visite de la Citadelle de Belfort 20 et 21 septembre Citadelle de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription | Prévoir des chaussures de marche et une lame torche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Cette découverte des fortifications permettra au visiteur d’approcher l’histoire de ce lieu unique, autour de points d’intérêts et lieux incontournables de la Citadelle : la Cour d’Honneur, les galeries, le Grand souterrain, un magasin à poudre, les bastions, la Tour des Bourgeois, le belvédère et la grande terrasse panoramique.

Différentes anecdotes de la grande époque des casernes, transmises au public par l’association Mémoire du Lion, contextualiseront cette rencontre avec la « citadelle imprenable ».

Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté La citadelle est construite sur l'emplacement du château médiéval au sommet d'un escarpement rocheux qui domine la ville d'une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu'une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.

© Samuel Carnovali