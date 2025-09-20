Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine) Rue du Couvent des Minimes Blaye

Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine) Rue du Couvent des Minimes Blaye samedi 20 septembre 2025.

Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine)

Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

La visite guidée de la citadelle et ses souterrains présente le système défensif mis en place par Vauban pour verrouiller l’estuaire de la Gironde et connaître le système de repli par les souterrains en cas de siège depuis la campagne. Elle continue par la découverte du cloître du couvent des minimes, bâti au début du 17ème siècle sur le promontoire rocheux qui domine la ville et l’estuaire. Le tour se poursuit avec la découverte de la poudrière de la place forte de Vauban. Le cloître est la poudrière seront ouverts exceptionnellement pendant ce week-end des journées européennes du patrimoine. .

Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

English : Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine)

German : Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine)

Italiano :

Espanol : Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine) Blaye a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Blaye